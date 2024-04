Cavriago, agitato e violento manda in ospedale un carabiniere: arrestato

Si trovava in una via di Cavriago intento a danneggiare con il bastone di una scopa le finestre di un appartamento situato al primo piano di un condominio. Il proprietario allertava nell’immediato il 112, il quale mandava sul posto una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio Emilia, ma quando arrivava il presunto reo si era già allontanato. Il fatto è accaduto ieri mattina intorno alle 6.

I militari individuandolo poco distante l’uomo, lo stesso tentava la fuga ma veniva raggiunto. In evidente stato di alterazione psicofisica, mentre i carabinieri tentavano di identificarlo e portarlo alla calma, si scagliava contro di loro spintonandoli e cercando di colpirli con le braccia, tanto da raggiungere uno dei militari scaraventandolo violentemente per terra e procurandogli lesioni poi giudicate guaribili dai sanitari in tre giorni.

Seppur a fatica, i militari, riuscivano a bloccare l’uomo e condurlo presso la caserma di Corso Cairoli dove continuava imperterrito la sua condotta resistente che con molta fatica e pazienza veniva poi vinta dagli operanti. Con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno così arrestato un cittadino magrebino 29enne residente in un comune dell’appennino reggiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Lo stesso dovrà rispondere anche dei reati di oltraggio, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.