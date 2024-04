Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria eseguiti ieri dai carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena sono stati impegnati nell’esecuzione di provvedimenti di cattura e coercitivi emessi dall’Autorità Giudiziaria.

A Sassuolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 27enne di origini cubane su ordine di cattura per cumulo di pene detentive. L’uomo, condannato per reati di furto, danneggiamento ed evasione, deve scontare una condanna a tre anni e sei mesi di carcere.

A Maranello, il personale della Stazione Carabinieri ha notificato ad una persona straniera di 34 anni un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa poiché, dopo la separazione coniugale, proseguiva con comportamenti molesti, sino a inviare centinaia di messaggi giornalieri e a presentarsi sotto casa.

A Castelfranco Emilia, i militari della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino 33enne già detenuto agli arresti domiciliari, che i Carabinieri deputati ai controlli avevano già segnalato al Giudice compente. In due recenti occasioni, infatti, lo stesso non era stato reperito in casa, venendo individuato – in una circostanza – all’interno di un bar sotto l’effetto di alcolici.