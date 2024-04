“Un bel Po di circo” sbarca a Guastalla e a Boretto

Sbarca per la prima volta in provincia di Reggio Emilia “un bel Po di circo”, il progetto di valorizzazione del territorio e promozione del turismo lento che porta sulle rive del grande fiume artisti circensi provenienti da tutta Italia. La ciurma, composta da giocolieri, maghi e musicisti sbarcherà sabato 4 maggio alle 17.00 al lido di Guastalla presso Peace in Po e domenica 5 maggio alle 15.30 alla sede di River Passion a Boretto. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.