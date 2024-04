All’istituto Spallanzani di Castelfranco una mattina dedicata all’educazione stradale

All’Istituto di istruzione superiore Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia, sabato 4 maggio dalle 9.00 alle 13.00, si tiene un evento di educazione stradale che coinvolgerà gli studenti e le studentesse delle classi quarte, finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali.

E’ prevista una parte teorica in aula, accompagnata da test di guida con simulatori. Sarà coinvolta in particolare l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada, rappresentata dal volontario Francesco Caré, con abilitazione alla Guida Sicura, rilasciata dalla IAA (Italian Automotive Accademy), per le lezioni in aula, insieme alla Polizia Locale di Castelfranco Emilia che coordinerà tutta l’iniziativa.

Per la parte pratica sarà presente anche il pullman della Polizia Stradale con specifici simulatori di guida.