“Gli uomini per essere liberi. Sandro Pertini, Il Presidente”, replica del decennale sabato 4 maggio al Kaleidos di Poviglio

“Così, mio giovane fratello ed amico, ancora una volta, parlando con te, ho ritrovato me stesso. E cercando di rasserenare l’animo tuo, ho rasserenato il mio”.

Era il 1958, Sandro Pertini era Senatore della Repubblica Italiana e così scriveva, al suo giovane cognato, Umberto Voltolina, quando lo stesso cognato esternava i suoi dubbi, la sua necessità di sapere, di conoscere, le sue incertezze.

Ed era il 3 maggio del 2014, quando, al Circolo Kaleidos di Poviglio, debuttava lo spettacolo teatrale dedicato al Presidente più amato della nostra storia Repubblicana; un debutto timido, pieno di dubbi e di paure da parte della Compagnia Teatrale TeatroChe che aveva deciso di misurarsi nel portare in scena la vita di Sandro Pertini.

Lo spettacolo, scritto da Gianni Furlani, con la regia dello stesso Furlani e di Mauro Bertozzi, Bertozzi che ne è il protagonista in scena, le musiche di Tiziano Bellelli, Riccardo Sgavetti ed Emanuele Reverberi, con la multimedialità curata da Lidia Scalabrini e Gualtiero Venturelli, venne accolto entusiasticamente dal pubblico presente, facendo sparire tutti i dubbi, le paure che la compagnia aveva prima del debutto.

Da allora, sono passati oramai 10 anni, oltre 120 repliche in tutta Italia, riconoscimenti di Regioni, patrocini di Camera e Senato, presenza in Radiorai, riconosciuto spettacolo di interesse nazionale dalla Presidenza del Consiglio, fino ad arrivare ad avere, come gradito spettatore, l’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella splendida cornice di Selva Gardena, Presidente che, al termine, volle complimentarsi con tutta la compagnia, dicendo, anche “ Complimenti, spettacolo ben costruito”.

Ed è per questo che TeatroChe insieme a Associazione Culturale CinqueMinuti e Circolo Kaleidos, ha deciso di organizzare la replica del decennale per sabato 4 maggio, di nuovo al Kaleidos di Poviglio; lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Città di Reggio Emilia, del Comune di Poviglio, del Comune di Castelnovo Sotto, dell’Anpi Reggio Emilia, dell’Anpi Poviglio e dell’Istituto Cervi.

Sarà un modo per raccontare, ancora una volta, la vita, il pensiero, la morale di questo grande Presidente, con alcune variazioni al canovaccio del debutto, con nuove canzoni e nuove immagini.

Un momento da condividere con tutta la popolazione, giovane e meno giovane, intorno a questa figura e ai suoi valori.

Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di Coopservice, sempre attenta a questi temi, e sarà in scena sabato 4 maggio 2024, dalle ore 21.00 al Kaleidos di Poviglio; Per informazioni e prenotazioni 0522969386, Ingresso 7 euro, gratuito under 18 anni.