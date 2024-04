Mattarella “Urgente creare una difesa unica europea”

ROMA (ITALPRESS) – “In un contesto caratterizzato da minacce di straordinaria intensità, anche l’Unione Europea è chiamata a elevare il livello del suo impegno, e a farlo con urgenza. E’ una riflessione che oggi si incentra sulla creazione finalmente di una difesa comune, dopo i tentativi senza risultati alla fine del secolo scorso”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla conferenza per i 75 anni della Nato, presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” a Roma. “A Helsinki 25 anni addietro sembrava che questo obiettivo fosse a portata di mano. Il suo dissolvimento ha reso in questi anni, più volte, l’Unione mera spettatrice di avvenimenti di cui subiva gli effetti negativi”, aggiunge. “Dotare l’Unione Europea di una autonomia strategica superiore – sottolinea il capo dello Stato – consentirà alla Nato di essere più forte, proprio in ragione della complementarietà fra le due Organizzazioni, con il rafforzamento di uno dei suoi pilastri, oggi più fragile. Più fragile perchè – come è noto – il ridotto stato di coordinamento e integrazione produce limitate capacità pur a fronte di grandi impegni finanziari. Rimuovere questa condizione andrebbe a beneficio di tutti in un mondo irreversibilmente contrassegnato dal ruolo di grandi soggetti internazionali”, conclude Mattarella.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Quirinale –