Nilza Costa e Daniele Santimone a Mordano (BO) per il festival itinerante Crossroads

Nella seconda metà di aprile, il festival itinerante Crossroads farà tappa per ben tre volte a Mordano (BO), portando al Teatro Comunale altrettanti duetti che avranno la voce come protagonista. Si inizia martedì 16 aprile, alle ore 21, con la cantante brasiliana Nilza Costa assieme a Daniele Santimone (chitarra e voce), un duo sospeso tra melodie afro-brasiliane e canzoni originali.

Qui in duo, ma sovente anche in quartetto, Nilza Costa e Daniele Santimone trasportano in un contesto intimista le intense sonorità della musica baiana, sorgente primaria della musica popolare brasiliana, accostando composizioni originali, canzoni dei grandi autori di Bahia e brani della tradizione popolare afro-brasiliana.

Originaria di Salvador (Bahia), Nilza Costa ha sviluppato un linguaggio vocale estremamente personale, ricco di spunti improvvisativi: un vocabolario canoro col quale trasfigura le forme tradizionali delle culture musicali e religiose brasiliane (candomblé, capoeira, samba duro, maculelê, cantigas de roda), portandole in contatto con i ritmi di origine africana. Stabilitasi in Italia nel 2006, si avvale abitualmente del sostegno di musicisti jazz che le permettono di lavorare in totale libertà sul sincretismo tra forme musicali di epoche e provenienze geografiche diverse.

Dopo una formazione con tanto di diploma al Berklee College of Music di Boston e seminari con Peter Bernstein, Christian McBride, Mulgrew Miller e Pat Metheny, Daniele Santimone ha suonato con noti nomi della musica improvvisata italiana (Roberto Gatto, Ares Tavolazzi, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Marco Tamburini…) e internazionale (Billy Hart, Joe Magnarelli, Jesse Davis…). Di rilievo sono anche le sue collaborazioni con artisti di diversa estrazione come Eumir Deodato, Pee Wee Ellis, Gian Maria Testa, Patrizia Laquidara, Mario Biondi.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mordano e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietti: prezzo intero euro 10; ridotto 8.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it

website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Teatro Comunale, Via Sant’Eustachio 22.

Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423.

Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.