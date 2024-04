L’Ausl IRCCS Reggio Emilia in merito allo sciopero generale regionale di giovedì 11 aprile

È stato proclamato in data odierna, con carattere di urgenza, (ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge 146/1990) a seguito della tragedia avvenuta nel bolognese, uno sciopero generale regionale per giovedì 11 aprile 2024. Lo sciopero è stato indetto per 8 ore dalle associazioni sindacali Cgil Emilia-Romagna e Uil Emilia-Romagna e per 24 ore dall’associazione sindacale SGB.

Nel rispetto del diritto di sciopero, nella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza.

I cittadini non dovranno riprogrammare le prestazioni saltate, ci penserà l’Azienda sanitaria.