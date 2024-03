Formigine: approvata la realizzazione in via Coppi di sei nuovi alloggi per famiglie in difficoltà abitativa

Grazie alla deliberazione del consiglio di ieri, arriveranno a Formigine nuovi sei alloggi (almeno per un totale di una ventina di posti letto complessivi) che arricchiranno il patrimonio pubblico di immobili disponibili a condizioni agevolate per famiglie in difficoltà abitativa. Quando il cantiere sarà completato – l’immobile necessita di lavori di ristrutturazione che dureranno alcuni mesi – sarà pubblicato un bando per l’assegnazione degli alloggi in locazione.

L’operazione è frutto della approvazione di un permesso di costruire in deroga, con cambio di destinazione d’uso da uffici ad abitazione, in virtù dell’interesse pubblico creatosi per la disponibilità della proprietà a ristrutturare gli alloggi a proprie spese, impegnandosi a mettere gli stessi alloggi (completamente arredati e pronti all’uso) a disposizione dei servizi sociali per 15 anni, a fronte di un canone di affitto calmierato che sarà corrisposto dagli inquilini (e coperto da garanzia pubblica). Si tratta di uno dei primi esempi di interventi per l’emergenza abitativa fatti sfruttando la riconversione di spazi esistenti e non utilizzati.

In tema di conti pubblici, approvata una variazione con 275mila euro di disponibilità per le manutenzioni ordinarie. Significative anche le due convenzioni approvate in tema di manutenzione per i percorsi natura sul fiume Secchia e sul torrente Tiepido. Gli accordi vedono coinvolti il Comune di Formigine e la Provincia insieme ad altri comuni toccati dai due corsi d’acqua. In base a questi atti si rinnova in convenzione l’impegno manutentivo della Provincia di Modena, la collaborazione fra gli enti in occasione di emergenze con la chiusura dei percorsi in capo al comune in caso di emergenza meteo.

Sempre con la Provincia è sottoscritta la convenzione approvata per il controllo delle nutrie e quella per la realizzazione della caratterizzazione e segnaletica del completamento della “Ciclovia del Mito” che congiungerà Modena e Maranello.

Approvati anche la convenzione quadro per il controllo di Lepida spa, un permesso di costruire in deroga per Villa Clementina a Magreta e l’accordo per la messa in sicurezza del ponte “delle Casiglie” (situato fra via Regina Pacis a Sassuolo e via Fossa a Formigine).

Approvate infine due mozioni, a tema “sensibilizzazione all’educazione sessuale e affettiva e relativa implementazione di iniziative e progetti pubblici” ed una ad oggetto “Prolungamento dell’asse autostradale A22 bretella Campogalliano – Sassuolo secondo i parametri della sostenibilità e della utilità pubblica”.