Flavio Russo piega il Bologna con una tripletta nel campionato Primavera 1 

Sassuolo e Bologna si sono confrontate per il campionato Primavera 1 allo stadio Ricci. Mister Bigica ha mandato in campo dal primo minuto Theiner, Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Falasca centrali kumi, Lopes, Knezovic, in avanti Vedovati e Bruno.

Ad andare in vantaggio al 25’ sono stati i padroni di casa con un imperioso colpo di testa di Russo con pallone imprendibile per l’estremo difensore rossoblu.

Sassuolo 1 – Bologna 0

Nemmeno un minuto dopo e gli ospiti con un tap-in vincente di Ebone rovinano i festeggiamenti in casa Sassuolo.

Sassuolo 1 – Bologna 1

Al 29’ il vantaggio lo agguanta il Bologna con una conclusione di destro di Raimondo che supera Theiner.

Sassuolo 1 – Bologna 2

Al 37’ il sig. Giaccaglia di Jesi indica il dischetto del rigore per un fallo su Russo a centro area. Dagli undici metri lo stesso Russo che non sbaglia, spiazza il portiere e segna.

Sassuolo 2 – Bologna 2

A cinque minuti dal termine della prima parte di gara i padroni di casa sempre con Russo in stato di grazia passano in vantaggio. Un colpo di testa imperioso dell’attaccante del Sassuolo porta nuovamente in vantaggio i ragazzi di Bigica.

Sassuolo 3 – Bologna 2

In tutto il secondo tempo nonostante diverse opportunità da una parte e dall’altra, nessuna rete e dopo 7 minuti di recupero dunque, il derby premia il Sassuolo trascinato da un Flavio Russo stellare.