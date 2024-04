Presentazione dei candidati della lista Civica Maranello in Testa a sostegno della candidatura di Luigi Zironi

“La sostenibilità crea sviluppo”, questo lo slogan della Lista civica Maranello in testa che sostiene la candidatura di Luigi Zironi a Sindaco di Maranello alle prossime amministrative di giugno 2024.

I sedici candidati che si sono presentati alle tante persone presenti alla serata organizzata presso la sala civica “Franco Bergonzoni” a Gorzano, abbracciano in modo completo tutti i settori e gli ambiti della società maranellese:

Elisabetta Marsigliante, ingegnere; Alessio Costetti, pedagogista; Luca Bartolacelli, avvocato; Antonio Bondi, operaio; Raffaele Bonelli, tecnico programmatore; Sara Caselli, organizzatrice eventi; Carla Chiarini, architetto; Federica Cordasco, ingegnere industriale; Rita Cuccuru, atleta paraolimpica; Umberto D’Addona, impiegato tecnico in pensione; Umberto Iaccheri, impiegato tecnico; Stefania Ferrari, commerciale estero; Alessandro Nesta, operaio; Stefano Sala, chirurgo; Marco Sassi, docente scuole superiori; Rita Pierangela Tocco, imprenditrice.

“La sostenibilità nelle sue molteplici sfaccettature ambientali, sociali ed economiche” – dichiarano Elisabetta Marsigliante e Alessio Costetti, capilista di Maranello in testa – “è il faro della nostra azione per il benessere presente e futuro del nostro territorio e delle persone che lo popolano. Abbiamo composto una lista di candidati che sono rappresentativi di tutte le componenti del tessuto sociale maranellese e che hanno competenze complementari, idee e passione per la nostra città.

Ci interessa promuovere la sostenibilità ambientale per preservare le risorse naturali per le future generazioni, ma è altrettanto importante garantire a Maranello un ambiente sociale equo e inclusivo. Continuare ad investire nelle politiche di conciliazione lavoro-famiglia, nell’accesso a servizi di cura e supporto per l’istruzione e la formazione professionale non solo favorisce la coesione sociale, ma contribuisce anche a una crescita economica equa e sostenibile. In questo modo, la sostenibilità è un obiettivo concreto e accessibile, capace di generare benefici tangibili per tutti i membri della società