Visite guidate per i cittadini al cantiere di Villa Sorra

A un anno dall’avvio del cantiere di Villa Sorra, una delle più importanti ville storiche pubbliche del territorio emiliano, l’amministrazione comunale ha organizzato un percorso di visite guidate per illustrare alla cittadinanza i lavori eseguiti, prevedendo 5 aperture al pubblico tra il 6 e il 25 aprile.

“Gli elementi che costituiscono la tenuta di Villa Sorra – villa, serra, giardino storico, ghiacciaia, rovine romantiche, vie d’acqua, poderi agricoli, edifici rustici – danno vita ad un campione di paesaggio agrario pre-industriale d’inestimabile valore storico e culturale, tutelato quale bene culturale – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano -. Per questo motivo ritengo sia di fondamentale importanza dare la possibilità ai nostri cittadini e cittadine di toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori di un’opera così importante e rappresentativa per il nostro territorio, attraverso un percorso di visite guidate che abbiamo accuratamente studiato con la Direttrice del Compendio di Villa Sorra Diana Neri e il responsabile dei lavori Giovanni Avosani, che ringrazio”.

Le visite guidate al cantiere, aperte a gruppi di massimo 30 persone a turno, verranno organizzate nei primi due fine settimana di aprile, sabato 6, domenica 7 aprile, sabato 13 e domenica 14 aprile, con i seguenti orari: 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00.

Sono previste visite straordinarie al giardino storico anche nella giornata di giovedì 25 aprile, sempre per un massimo di 30 persone a turno (9.30, 10.45, 12.00), data in cui sarà proprio Villa Sorra ad ospitare anche la grande Festa della Liberazione di Castelfranco Emilia di quest’anno.

Dal 1972 la tenuta è di proprietà dei 4 Comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e S. Cesario sul Panaro, che nel 2020, per dar piena valorizzazione a questo complesso di circa 90 ettari, una sessantina dei quali gestita ai fini agricoli dall’Istituto Scolastico Lazzaro Spallanzani, hanno dato vita il “Progetto Villa Sorra. Saperi e sapori”.

L’investimento complessivo ammonta a quasi sette milioni di euro, compresi i lavori alla “Casa del custode” e al “Giardino romantico”. Il progetto, ancora in corso grazie a finanziamenti regionali, della Fondazione di Modena e dei Comuni comproprietari, vedrà la consegna del I stralcio di lavori, che riguarda la Serra e una parte del giardino antistante, entro l’estate 2024; per il completamento della Casa del custode la data prevista è invece dicembre 2024 mentre per il completamento della Villa e del parcheggio di via Pieve, con impianto di geotermia, si prevede come termine ottobre 2025.

“Già oggi si può dire che i primi interventi, condotti sotto l’egida della Soprintendenza, svelano una grande storia, per certi versi inedita, della villa e del suo meraviglioso giardino. Il fine ultimo del progetto è quello di realizzare aree per esposizioni e sale convegni, creare un hub della cultura e delle eccellenze del territorio, inserire nelle Scuderie un punto ristoro per i visitatori e consentire una maggior fruibilità del giardino storico intercettando i flussi turistici” – ha aggiunto l’Assessore con delega a Villa Sorra Remo Mezzetti.

Le lavorazioni effettuate ad oggi riguardano principalmente la Villa, con opere di pulitura e ristabilimento degli intonaci e apparati decorativi del piano rialzato, prime opere di demolizione delle pavimentazioni propedeutici agli interventi strutturali. Al piano interrato si è proceduto con la demolizione degli intonaci ammalorati e la pulitura delle superfici murarie. Sono state inoltre demolite le partizioni interne e i pavimenti di recente realizzazione e si è concluso con la messa in sicurezza dei solai.

Nella Serra sono stati portati a termine interventi strutturali che hanno previsto la realizzazione di una platea armata all’interno dell’edificio, il consolidamento delle volte e del tetto, diverse opere di restauro (pulitura e integrazioni delle superfici esterne, ripristino degli elementi lapidei in copertura), la realizzazione di pavimentazione in cotto e opere di tinteggio della stanza voltata.

Le prenotazioni per le visite devono essere fatte necessariamente entro il 2 aprile scrivendo a: villasorra@comune.castelfranco-emilia.mo.it . Solo per le visite del 25 aprile la scadenza per le prenotazioni è fissata al 19 aprile.