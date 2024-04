Memorial Previdi, a fine agosto al via la XIII edizione

Dopo l’entusiasmante edizione 2023, molto apprezzata dalle squadre partecipanti e dagli addetti ai lavori, con immenso piacere comunichiamo che anche quest’anno organizzeremo il Memorial, dedicato al nostro caro congiunto Nardino, nel corso del corrente anno.

La XIII edizione del Memorial “Nardino Previdi”, si terrà nelle giornate del 29-30-31 agosto e 01 settembre 2024, nei territori cari a Nardino e alla sua Famiglia.

La novità di questa edizione è la categoria a cui sarà riservato il torneo; la manifestazione non sarà più riservata alla cat. Under 17, ma sarà dedicata alla cat. Under 16.

Questo cambiamento è stato deciso dal Comitato Organizzatore, insieme alla Famiglia Previdi, per ragioni organizzative e di disponibilità degli impianti di gioco, in cui sarà disputato il torneo.

Le gare si disputeranno nel comune di Sassuolo, Castellarano e nei comuni limitrofi e la formula della manifestazione sarà̀ resa nota successivamente.