Nidi d’infanzia, a Maranello iscrizioni e incontri informativi

Al via le iscrizioni ai nidi d’infanzia e allo spazio bambini del Comune di Maranello. Dal 4 al 21 aprile sarà possibile iscrivere bambini e bambine per l’anno educativo 2024-2025. Le iscrizioni si effettuano online sul portale Entranext, accessibile dal sito del Comune; per informazioni o richieste di assistenza alla compilazione è a disposizione il Servizio Istruzione del Comune di Maranello.

Per informare le famiglie sui servizi educativi è in programma una riunione informativa giovedì 4 aprile alle ore 18 presso la Biblioteca Mabic: l’amministrazione comunale, i pedagogisti e le educatrici incontrano le famiglie per la presentazione dei servizi educativi del territorio e l’illustrazione delle modalità di iscrizione. In programma anche due open day nelle strutture: sabato 6 dalle 10 alle 12 e martedì 9 dalle 17 alle 19 si potranno visitare gli spazi, ricevere informazioni sull’organizzazione dei servizi e partecipare insieme ai propri figli ad attività di gioco e laboratori. Il nido d’infanzia è un servizio educativo aperto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, al quale si iscrivono i nati nel 2022, 2023 e i bambini che nasceranno entro il 30 settembre 2024. Le modalità di frequenza del nido sono il tempo pieno dalle 7.30 alle 16.30, il part-time dalle 7.30 alle 13.00/13.30 e il prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30. Tre le strutture presenti sul territorio: il Nido L’Aquilone, il Nido Le Coccinelle e il Nido Virgilia. Disponibile per le famiglie anche lo Spazio Bambini, servizio educativo integrativo rivolto a bambini dai 18 ai 36 mesi che non frequentano il nido d’infanzia (potrà essere esteso anche ai bambini a partire dai 12 mesi di età), attivo presso la struttura di via Magellano 17 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, senza la somministrazione del pasto.