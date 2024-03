Discarica di materiale inerte in via Lazio a Reggio Emilia: rintracciati e denunciati i responsabili

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia locale di Reggio Emilia per abbandono di rifiuti su un terreno privato in via Lazio. La vicenda ha inizio alcuni mesi fa, quando la proprietaria del terreno si rivolge agli agenti in forza al distaccamento Nord-Est segnalando che ignoti avevano creato una discarica abusiva sull’area verde abbandonando materiale di scarto proveniente da un cantiere.

Le accurate indagini degli operatori del comando di via Brigata Reggio hanno permesso di risalire al cantiere da cui provenivano i rifiuti e di conseguenza ai responsabili dell’esecrabile gesto: tre persone che, convocati negli uffici della Polizia locale, hanno ammesso le proprie responsabilità. Ad essere deferiti all’autorità giudiziaria sono stati il responsabile del cantiere, il titolare della ditta subappaltatrice e il conducente del mezzo che ha materialmente scaricato i rifiuti sull’area verde. A loro carico anche una sanzione di 6.500 euro. I rifiuti sono stati rimossi dal terreno a spese degli autori del gesto.