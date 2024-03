Soliera: incentivi 2024 per il passaggio da benzina a Gpl o gas metano

Il Comune di Soliera conferma anche per il 2024 il contributo comunale per chi installa nella propria auto a benzina un impianto di alimentazione a Gpl o gas metano, oppure per chi rinnova l’impianto a Gpl o a metano esistente. L’incentivo riguarda le autovetture private di proprietà o comproprietà dei cittadini residenti nel Comune di Soliera.

Possono accedere all’incentivo i proprietari di auto Euro 0 (o pre-Euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5, destinati all’utilizzo in conto proprio.

Per ragioni di equità, non possono accedere all’incentivo le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto in conto terzi e quelle che hanno ricevuto oltre 100.000 euro di aiuti pubblici negli ultimi 3 anni; gli autoveicoli di categoria Euro 6; le persone fisiche e giuridiche che hanno già ricevuto altri incentivi pubblici o di altra natura assimilabile e che hanno già richiesto tale incentivo nel corso dell’anno corrente; le persone fisiche/giuridiche esercenti attività di commercio e di riparazione/manutenzione di autovetture, veicoli leggeri e accessori per gli stessi, se non per i mezzi destinati all’utilizzo esclusivo in conto proprio; gli installatori di impianti a Gpl e a metano.

La richiesta dell’incentivo per interventi effettuati nell’anno 2024, è a cura del proprietario dell’automezzo e sarà erogato dal Comune all’interessato ad impianto collaudato.

I moduli per la richiesta presenti sul sito web del Comune di Soliera, sono da inviare tramite posta elettronica all’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’indirizzo di posta elettronica info@comune.soliera.mo.it quale modalità preferibile, oppure tramite invio cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Soliera, in via Garibaldi 48, cap. 41019, avendo cura dell’avvenuto ricevimento ad Urp, oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che osserva i seguenti orari lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì e sabato: dalle ore 8:15 alle 12:45. martedì: dalle ore 8:15 alle 12:45 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

Per informazioni contattare i seguenti recapiti: tel. 059/568515 – 059/568556

e-mail: ambiente@comune.soliera.mo.it – emanuela.saetti@comune.soliera.mo.it

L’iniziativa proseguirà fino a esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.