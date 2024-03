Incentivare il riuso: a Formigine il progetto vincitore di #abbiamonelcuore diventa realtà

E’ stato premiato oggi nella sede del Ceas di Formigine il progetto che si è distinto nel concorso #abbiamonelcuore, promosso dal Gruppo Hera in collaborazione con le amministrazioni comunali del Distretto Ceramico e finalizzato a valorizzare le idee virtuose per l’ambiente.

L’associazione “TSM – Tutto si muove” ha vinto il primo premio in denaro, piazzandosi al vertice di una classifica che di recente ha premiato altre tre realtà tra Sassuolo e Fiorano, per un totale di quattro riconoscimenti erogati su dodici progetti presentati nel Distretto. Il concorso individuava quattro ambiti specifici ai quali occorreva fare riferimento per essere in gara: prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, miglioramento della qualità della raccolta differenziata, supporto agli utenti con esigenze particolari e decoro urbano.

Il progetto vincitore intitolato “Tutto si riutilizza” di TSM ha lo scopo di far conoscere ai cittadini il Centro del Riuso intercomunale e agevolare la raccolta di beni in buono stato estendendola anche agli altri comuni del Distretto. L’associazione è infatti da anni impegnata nella promozione del riuso, anche attraverso l’attivazione di laboratori inclusivi di riciclo. Il progetto ha dunque una doppia valenza: ambientale e sociale.

Stamattina il presidente di Tsm, Fabio Giovanardi, ha ricevuto il riconoscimento dall’assessore all’Ambiente Giulia Bosi e da un referente del Gruppo Hera.

Tutti i progetti in gara sono stati valutati da una giuria tecnica composta da esperti del Gruppo Hera, in qualità di gestore dei servizi ambientali, delle amministrazioni comunali e da persone qualificate che operano nell’ambito della comunicazione e della sostenibilità. In palio le risorse per realizzare le idee vincenti che saranno quindi attivate col supporto della multiutility.