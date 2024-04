Nuovo grave fatto di cronaca a Castelnuovo Rangone. Cittadino dello Sri Lanka colpito a coltellate

Ieri, 27 aprile, intorno alle 22:00 , all’interno del parco “Giovane Holden” in via Ferrari a Castelnuovo Rangone, al culmine di un acceso diverbio sorto per cause in corso di accertamento tra due cittadini dello Sri Lanka dimoranti in provincia di Modena, uno degli stessi si accasciava al suolo dopo essere stato colpito da più fendenti di coltello al torace. La vittima, di 42 anni, veniva soccorsa dal 118 e trasportata in codice di massima gravità all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ricoverata in pericolo di vita e in prognosi riservata.

L’aggressore 45 enne, irregolare sul territorio nazionale, veniva bloccato sul posto dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, immediatamente intervenuti su segnalazione di alcuni passanti. L’uomo, con vistose tracce ematiche addosso, aveva con sé un coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri. Lo stato di flagranza e il grave quadro indiziario a carico dell’indagato, consentivano ai Carabinieri – coordinati da questa Procura della Repubblica – di procedere all’arresto dello stesso per ipotesi di reato di tentato omicidio. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria.