Scandiano: 21enne fermato per un controllo trovato con hashish e marijuana

È accaduto l’altro ieri sera alle 19:00, quando una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo, in via Galvani fermavano un autoveicolo e procedevano al controllo del conducente il quale, all’atto dell’identificazione assumeva un atteggiamento reticente nei confronti degli operanti, cercando di eludere i controlli, asserendo nel contempo di aver appena terminato di lavorare e di volersi recare al bar dai suoi amici. A seguito dell’odore acre che proveniva dall’abitacolo dell’autovettura, venivano approfonditi i controlli, rinvenendo in possesso del 21enne, un pacchetto di sigarette al cui interno vi era un involucro di cellophane trasparente ed un involucro di carta contenente sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo di oltre 7 grammi. Successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane, permetteva di rinvenire una busta di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in cime con inflorescenze, del peso complessivo di circa 5 grammi, 11 bustine di plastica trasparente e un cutter lungo 23 cm di cui 9 cm di lama con residui di sostanza stupefacente del tipo hashish, utilizzato dal 21enne per tagliare il predetto stupefacente. A seguito di quanto emerso, il ragazzo veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga e del materiale rinvenuto la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.