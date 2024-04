23enne colpito da mandato di arresto europeo, arrestato a San Polo d’Enza

Ieri pomeriggio, un ragazzo di 23 anni residente a Cutro (KR), domiciliato a San Polo d’Enza, è stato arrestato dai Carabinieri della loca stazione che hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo, emesso nei suoi confronti dall’ Autorità Giudiziaria Tedesca, essendo in quello Stato ricercato a seguito di una condanna per i reati di furto aggravato in concorso e traffico di veicoli rubati, commessi a Monaco il 16 dicembre 2022.

Da questa mattina il 23enne, non avendo fornito il proprio consenso alla consegna allo stato membro da cui è ricercato, al termine delle formalità di rito è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Secondo la documentazione in possesso ai Carabinieri della stazione di San Polo che hanno operato l’arresto, dando esecuzione al mandato di arresto europeo, l’uomo il 16 dicembre 2022 si è reso responsabile dei reati di furto aggravato in concorso e traffico di veicoli rubati nello specifico: il 16 dicembre 2022, in concorso con altre tre persone, si è recato presso una filiale sede della società SIXT a Monaco e, utilizzando la chiave della cassaforte precedentemente rubata, asportando veicoli di lusso dalla filiale di Monaco per poi trasferirli Italia per la rivendita, procedendo in modo organizzato e dividendosi i compiti. Quello del 23enne era di trasferire i veicoli nel sud Italia e rivenderli ad acquirenti non identificati. A seguito dell’iter processuale, con la successiva emissione del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria Tedesca, il mandato di arresto europeo è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di San polo d’Enza.