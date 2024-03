Presentata a Fiorano la lista del Partito Democratico

Un centinaio di persone hanno partecipato ieri pomeriggio, davanti Casa Corsini, all’aperitivo di presentazione della lista del Partito Democratico. Sedici candidati a consiglieri comunali hanno preso il microfono per presentarsi, preceduti da un intervento introduttivo di Davide Muradore (segretario del Circolo).

In seguito, il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra, Marco Biagini, ha preso parola, presentando quella che è la quarta lista a favore della sua candidatura. «Sono molto soddisfatto dei cittadini che si sono messi a disposizione di questo progetto politico – ha commentato il candidato dem -. Abbiamo un giusto connubio tra giovani ed esperienza. Ci tengo innanzitutto a ringraziare il sindaco uscente, Francesco Tosi: sia per l’eccellente lavoro svolto negli ultimi due mandati, sia per avermi introdotto, ormai quasi 20 anni fa, alla politica, quando ancora ero suo studente».

Biagini, durante il discorso, ha anche sottolineato alcuni dei punti programmatici della coalizione di centrosinistra. «Nei bandi per l’edilizia pubblica o sociale – ha garantito Biagini – individueremo opportunità per i giovani e le giovani coppie. Fiorano ha un bel patrimonio di edilizia pubblica: 180 alloggi più appartamenti da privati. Aumentiamo la dotazione a 200, costruiamo alloggi senza consumare suolo verde, con la rigenerazione urbana o acquistando alloggi esistenti».

Focus anche sugli interventi per le giovani famiglie: «Puntiamo all’azzeramento delle rette, al nido devono poter andare tutti – dichiara Biagini – perché è importante dal punto di vista pedagogico e da quello della conciliazione dei tempi per le famiglie. Per dirla in breve sui nidi servono più posti e meno costi per le famiglie. Fiorano parte da una situazione ottima, le rette sono le più basse del Distretto, le liste d’attesa sono a zero: iniziano da qui e lavoriamo per fare diventare il nido un’opportunità per tutti, se non un diritto.

Nella fascia fascia 0-3 anni occorrono più posti ai nidi d’infanzia, per tendere all’annullamento totale delle graduatorie, arrivando a comprendere anche i figli di coppie residenti dove lavora un solo genitore. Non è un lavoro semplice, da fare in pochi mesi – conclude il candidato sindaco del centrosinistra -, è un impegno di legislatura che deve passare attraverso l’abbassamento ulteriore delle tariffe e l’aumento dei posti disponibili».