Incendio in appartamento a San Lazzaro di Savena. Sei persone soccorse dai sanitari

Incendio in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina, oggi intorno alle 14:00 a San Lazzaro di Savena in via Giuseppe Di Vittorio al civico 17. Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco dalla centrale e dai distaccamenti di San Lazzaro e Carlo Fava. Almeno sei persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri.