I Carabinieri al circolo Bocciofila di Maranello per parlare di furti e truffe in danno delle fasce deboli

Ieri sera, a Maranello, presso il Circolo Bocciofila di viale Alfredo Dino Ferrari, con il patrocino del Comune, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Roberto Vasile, ha rivolto, ad una foltissima platea di cittadini, alcuni pratici ed utili consigli per prevenire truffe e furti in abitazione, specie quelli in danno delle fasce deboli.

L’incontro, aperto dal Sindaco Luigi Zironi, ha consentito al Maresciallo di dispensare alcuni importanti suggerimenti – ad una platea di oltre 150 persone – e spiegare come il fenomeno delle truffe e dei furti perpetrati da finti Carabinieri, finti Poliziotti e talvolta anche finti tecnici del gas, rappresenti una costante minaccia, per la quale corre l’obbligo di fare rete a tutela delle persone più anziane, spesso vittime privilegiate di ingegnosi tranelli.

Gli inganni passano dall’utilizzo di bombolette di gas nebulizzate sull’uscio della porta per inscenare una perdita in corso, all’utilizzo di false divise e di accessori riconducibili alle forze dell’ordine (tesserini contraffatti, giacche e capellini con loghi istituzionali), motivo per cui ai partecipanti è stato raccomandato di diffidare sempre degli sconosciuti che si presentano alla porta di casa ed informare tempestivamente il numero unico di emergenza 112.