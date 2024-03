Controlli in cantieri edili nel reggiano, 7 imprese irregolari e 6 attività sospese

Il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Reggio Emilia e delle Compagnie CC di Reggio Emilia e Guastalla, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha effettuato il controllo di cantieri edili in varie località della provincia di Reggio Emilia.

Le ispezioni in materia di lavoro hanno riguardato le attività nel settore edile operanti sul territorio della provincia di Reggio Emilia, senza riscontrare particolari irregolarità nell’ambito della materia giuslavoristica, mentre sono state accertate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l’utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi, distacchi eccessivi del piano di calpestio del ponteggio dalla muratura, mancanza di parapetti ed impalcati di sicurezza atti ad eliminare pericoli da cadute dell’alto, omesse vigilanze da parte dei datori di lavoro, dei responsabili di cantiere, dei C.S.E. (coordinatori in fase di esecuzione dei lavori), dei preposti e dei lavoratori autonomi al fine di garantire la sicurezza nei cantieri.

L’attività ispettiva ha visto controllate 7 imprese edili e nr. 2 CSE, individuate a seguito di preventiva attività info-operativa svolta dall’Arma territoriale in sinergia con i Carabinieri del NIL di Reggio Emilia, per le quali sono state accertate irregolarità sotto l’aspetto della sicurezza, per violazioni riscontrabili nel Testo Unico sicurezza Dlgs 81/2008.

Al termine dei controlli sono stati adottati 6 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e contestate violazioni per € 260.000 di sanzioni/ammende.

In particolare:

Verifiche ed ispezioni nei cantieri nel comune di REGGIO EMILIA:

2 imprese edili;

2 sospensioni dell attività imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza;

15 Violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per € 90.000 di ammende.

Il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Reggio Emilia e dai militari della Compagnia CC di Reggio Emilia a seguito di controlli finalizzati al rispetto delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori, ha effettuato il controllo di 1 cantiere edile ubicato nel capoluogo di provincia.

Venivano riscontrate, per entrambe le imprese edili operanti nel cantiere, violazioni in materia di sicurezza attinenti le mancate predisposizioni e non adeguati montaggi ed adeguamenti dei ponteggi atti ad evitare cadute dall’alto dei lavoratori o pericolose cadute di materiale. Venivano omesse le previste verifiche per la messa a terra degli impianti elettrici e per le attrezzature di cantiere , oltre che i controlli sulle funi delle gru.

Per le gravi violazioni in materia di sicurezza venivano adottate le previste sospensioni delle 2 imprese e venivano elevate sanzioni/ammende per oltre 90.000 euro.

Verifiche ed ispezioni nei cantieri nel comune di MONTECCHIO EMILIA:

Nr, 3 imprese edili.

2 sospensioni dell attività imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza;

12 Violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per € 120.000 di ammende.

Nel corso dei controlli effettuati in cantieri edili nel comune di Montecchio Emiliano dal Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Reggio Emilia e dai militari della Compagnia CC di Reggio Emilia, veniva ispezionato un cantiere ove operavano 3 imprese edili, riscontrando diverse violazioni nell’ambito della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per irregolarità attinenti irregolarità nell’utilizzo e montaggio del ponteggio con aperture verso il vuoto ed il pericolo di cadute dell’alto dei lavoratori, mancanza di dispositivi antincendio, mancanza dei requisiti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e del PIMUS ( Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio).

Veniva inoltre sanzionato il CSE di cantiere (Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) , per omessa osservanza degli obblighi allo stesso attribuiti oltre alla omessa vigilanza nell’osservanza delle norme di sicurezza.

Venivano adottate 2 sospensioni nei confronti delle 2 ditte ed elevate sanzioni/ammende per oltre 120.000 euro.

Verifiche ed ispezioni nei cantieri nel comune di CADELBOSCO di SOPRA:

Nr, 2 imprese edili.

1 sospensione imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza;

6 Violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per € 50.000 di ammende.

Il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Reggio Emilia e dai militari della Compagnia CC di Guastalla a seguito di controlli finalizzati al rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori, ha effettuato il controllo di cantieri edili ubicati nel comune di Cadelbosco di Sopra: .

Nell’attività ispettiva venivano controllate nr. 2 imprese edili , riscontrando varie violazioni che portavano alla contestazione di nr. 5 prescrizioni attinenti irregolarità nell’utilizzo e montaggio del ponteggio con aperture verso il vuoto ed il pericolo di caduta dell’alto dei lavoratori, per distacco eccessivo del paino di calpestio del ponteggio dalla muratura, per criticità nell’impianto elettrico di cantiere, per l’esecuzione di lavori in prossimità di parti elettriche attive, per mancanza del PIMUS.

Veniva sanzionato anche il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) per omessa vigilanza sulle norme di sicurezza e per non idoneità del P.O.S.

In relazione alle predette verifiche veniva adottata la sospensione imprenditoriale della ditta ed elevate sanzioni/ammende per oltre 50.000 euro.