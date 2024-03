Al Comunale di Bomporto con “Dervish” di Ziya Azazi si conclude sabato la Stagione 23/24

La danza contemporanea protagonista dell’ultimo spettacolo in cartellone al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO). Sabato prossimo 23 marzo alle 21 – nell’ambito della Stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale – va in scena “Dervish”: l’artista turco Ziya Azazi interpreta in chiave contemporanea le danze della tradizione sufi. Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro, ridotto soci Coop 10 euro. La tappa di Bomporto della nuova tournée di Azazi è la prima e unica in Nord, Centro e Sud Italia, le altre quattro date tutte in Sardegna.

Lo spettacolo si compone dei due lavori ‘Azab’ e ‘Dervish in Progress’. Idea, coreografia, danza: Ziya Azazi; musiche prima parte (Azab): Uwe Felchle; musiche seconda parte (Dervish in Progress): Mercan Dede; disegno luci originale Lutz Deppe, ricreato da Francesco Servettini; costumi: Ischiko; produzione Za&Office; tour realizzato con il sostegno di Naturalis Labor. Durata: 60 minuti, con un intervallo di 15 minuti.

Info biglietti

Cinema Teatro Comunale di Bomporto via Verdi 8/A Bomporto Tel 059/800776 WhatsApp: 333/2424474 teatrocomunalebomporto@ater.emr.it – www.ater.emr.it – www.comune.bomporto.mo.it