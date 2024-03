Reggio Emilia, quasi un milione di euro per la manutenzione di ciclabili e marciapiedi

Ammonta a quasi un milione di euro la cifra che il Comune di Reggio ogni anno destina alla manutenzione di ciclabili, ciclovie e marciapiedi per mantenere in sicurezza percorsi che sono entrati a far parte sempre più della quotidianità dei reggiani e che oggi costituiscono opzioni di spostamento ecologico e sicure.

Nello specifico si tratta di 750mila euro che vengono utilizzati per i percorsi destinati alla mobilità ciclabile e di 200mila euro per i marciapiedi.

Gli interventi già realizzati hanno interessato le ciclovie di via Marx (da via Rinaldi a via Affarosi), di via fratelli Cervi (da via Chopin a via Tien an Men), di via Martiri di Cervarolo (da via Che Guevara a via Manara), di via Curie (da via Amendola a via Treccani, con allargamento della ciclopedonale); le ciclabili di via Mantegna, di via Perugia e di via Guinizzelli.

I marciapiedi che sono già stati oggetto di intervento sono quelli delle vie Col di Lana (ingresso scuola), Puccini (da via Mascagni a via Alfano), Fenulli, Eritrea (lato nord), Melato (dalla piscina alla Via Emilia Ospizio), Turri.

E’ stato inoltre concluso, grazie a un finanziamento del Pnrr di 860mila euro, il primo stralcio della nuova superciclabile tra Rivalta e Mancasale.

Sono invece attualmente in corso interventi manutentivi alle ciclopedonali di via della Canalina (da via Muratori a via Guerrini) e di via Samoggia (tratti da via Cisalpina a via Fortunato) e di via Kennedy (tratti) mentre, grazie a fondi Pnrr, sono partiti i lavori per la realizzazione di nuove connessioni ciclabili lungo la via Emilia nei centri abitati da Cella a Gaida (2,6 milioni di euro), tra la stazione Mediopadana e il confine con il territorio di Bagnolo (1,6 milioni), e lungo via Anna Frank tra Giarola e Sabbione (2,1 milioni).

Sono poi previsti e saranno realizzati entro il 2024 interventi di manutenzione straordinaria sulle ciclabili lungo gli anelli di circonvallazione (tratti), sulle vie Rinaldi (da via Ferraroni a via Marx), via Gorizia (tratto da via dei Templari a via Volta), via Davoli Velmore (percorso canale di Secchia), via Tassoni (tratti), via Lincoln (da via Samoggia a via Danubio, via Adua, via Lungo Crostolo, via Ghiarda (tratti), Via Teggi (tra via Antica e la rotonda di Cavriago).

Partiranno a breve le opere per la realizzazione della ciclovia tra il san Lazzaro e il centro città (487mila euro del Pnrr) e per la riqualificazione urbana della zona Annonaria attraverso la realizzazione di una pista ciclabile che da via don Giovanni Verità crea connessioni ciclabili per l’intera area (850mila euro del Pnrr). Sempre nel corso del 2024 verranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Papa Giovanni.

Sono inoltre in dirittura d’arrivo i lavori previsti nell’ambito delle opere di compensazione Forsu che prevedono, tra le altre cose, la realizzazione di un mariciapiede e di una ciclabile in via degli Azzarri all’altezza del polo scolastico.

Rispetto ai marciapiedi sono di prossima realizzazione opere di manutenzione su quelli di via Compagnoni (da via Morandi al parco dei Platani), di via fratelli Rosselli (da via Inghilterra a via Nizzi), di via Mutilati del lavoro (tratti) e di via Magati.

Sono inoltre previsti interventi di manutenzione di tratti del percorso ciclopedonale “passeggiata del Crostolo”.