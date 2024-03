Nodo di Rastignano, nelle notti del 25 e 26 marzo via Andrea Costa nel comune di Pianoro chiusa per varo del nuovo Ponte sulla Futa

Per permettere il varo della prima campata del nuovo Viadotto di Rastignano, opera cardine dei lavori del Lotto 2 del Nodo di Rastignano, finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-FSC 2014-2020, nelle notti del 25 e 26 marzo, via Andrea Costa nel comune di Pianoro sarà chiusa tra il civico 2A e il civico 24.

La strada sarà chiusa in particolare dalle ore 21 di lunedì 25 marzo alle ore 6 di martedì 26 marzo, e dalle ore 21 di martedì 26 marzo alle ore 6 di mercoledì 27 marzo. Se le operazioni di varo del ponte renderanno necessarie ulteriori chiusure saranno comunicate in seguito.

Di seguito le deviazioni previste: