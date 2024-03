Giovedì sabato 23 si concludono a Castelvetro le iniziative del mese dedicate alle donne

Giovedì 21 marzo, alle ore 21, nella Sala consiliare del municipio di Castelvetro, andrà in scena lo spettacolo “8 Marzo, sempre!”, testimonianze di donne in musica e parole a cura dell’Associazione Àkos di Modena. Sabato 23 marzo, alle ore 10.30, nella sala di rappresentanza del municipio, appuntamento con “Cavalieri sbalorditi e audaci principesse”, una narrazione di fiabe per bambini per crescere senza stereotipi con Chiara Ticini del Teatro dell’Orsa, in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Con questi due appuntamenti si concludono le iniziative avviate in occasione della Festa della Donna a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Castelvetro. «L’insieme di iniziative che abbiamo organizzato – dice l’assessore Veronica Campana – ha come obiettivo quello di educare ad una cultura libera dagli stereotipi di genere, ma anche e soprattutto quello di dare voce alle donne che mettono le loro passioni al servizio degli altri».