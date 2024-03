Ugo Dighero è ‘L’avaro’ di Molière in scena al Duse di Bologna

Dal 15 al 17 marzo al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16), Ugo Dighero è ‘L’avaro’ di Molière. Già apprezzatissimo protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, Dighero si confronta per la prima volta con una grande classico, interpretando Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo. Accanto al protagonista, Mariangeles Torres, impegnata in un doppio ruolo: sarà Freccia, il servitore che sottrae la cassetta di denaro di Arpagone, e la domestica/mezzana Frosina, ovvero i due personaggi che muovono l’azione, scatenando l’irresistibile gioco degli equivoci, sino al ribaltamento di tutte le carte in tavola.

Nella celeberrima commedia di Molière si assiste a un epico scontro tra sentimenti e soldi. Il protagonista è disposto a sacrificare la felicità dei figli, pur di non dovere fornire loro una dote e anzi acquisire nuove ricchezze attraverso i loro matrimoni.

