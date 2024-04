Centri estivi a Bologna, da oggi alle ore 14 al via le iscrizioni ma nessun click day

Si aprono oggi alle 14 e rimarranno aperte fino alle 12 del 6 maggio le iscrizioni ai centri estivi per la fascia d’età 6-14 anni (ovvero bambini/e nati dall’1/01/2010 al 31/12/2017 e quelli nati dall’1/01/2018 al 30/04/2018 che frequentano la scuola primaria come anticipatari).

Non c’è dunque nessun click day ma l’avvio delle iscrizioni che rimarranno aperte per una settimana.

Ricordiamo che lo scorso anno l’85% dei bambini e delle bambine sono riusciti a iscriversi nel centro estivo scelto come prima preferenza e il restante 15% nel centro estivo scelto come seconda preferenza. E che anche dopo le prime due settimane di iscrizioni erano ancora disponibili posti in quasi tutti i centri estivi e per quasi tutte le settimane.

La seconda fase delle iscrizioni, per la fascia di età 3-6 anni, partirà dalle 14 del 6 maggio per concludersi alle 12 del 13 maggio.

Maggiori info su www.comune.bologna.it