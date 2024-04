Il Primo maggio a Reggio Emilia e provincia

Con lo slogan COSTRUIAMO INSIEME UNA EUROPA DI PACE, LAVORO E GIUSTIZIA

SOCIALE anche quest’anno saranno tante le piazze del nostro territorio a festeggiare il

Primo Maggio, Festa delle lavoratrici e lavoratori.

L’iniziativa principale provinciale sarà come sempre il corteo di CGIL CISL UIL che partirà a

Reggio Emilia da Viale Montegrappa alle ore 15.00 per raggiungere Piazza Martiri del 7

Luglio.

In Piazza, dalle 16.15, sono previsti gli interventi di: CRISTIAN SESENA Segretario generale CGIL Reggio Emilia; ROBERTO RINALDI coordinatore UIL Reggio Emilia e Modena e le conclusioni di ROSAMARIA PAPALEO Segretaria generale CISL Emilia Centrale. Alle 17.00 CONCERTO de LO STATO SOCIALE.

In provincia tanti gli appuntamenti:

i pensionati dello Spi Cgil si occuperanno della distribuzione di garofani a Rolo, Rio Saliceto,

Campagnola Emilia, Albinea.

A Castelnovo ne’ Monti, la mattina dalle ore 10.30 partirà un corteo per le vie del paese con deposizione di fiori al monumento ai caduti. Dalle ore 11.0 in Piazza della Luna ci saranno gli interventi di Maruska Tondelli, coordinatrice Cgil della zona Montana, Giovanni Riatti, Uil zona montana e Gennaro Ferara Segretario generale FP Cisl. La mattinata sarà conclusa dal concerto della Banda di Felina.

A San Polo d’Enza torna il tradizionale Primo Maggio Sampolese con la 22esima edizione della sfilata di trattori. Il concentramento dei mezzi agricoli è fissato dalle 9.30 a Pontenovo in Via Rampognana. I trattori proseguiranno la lenta marcia attraverso via togliatti fino a Via XXIV maggio. La manifestazione si concluderà con il saluto del sindaco Franco Palù, di Ferdinando Guidetti, Segretario dei pensionati Uil di Modena e Reggio, di Barbara Vigilante della Segreteria Spi Cgil provinciale e di Mario Salsi Coordinatore RLS FNP Cisl Val d’Enza.

La sfilata sarà accompagnata dalla Banda Candian di Montechiarugolo.

Ad Albinea appuntamento alle ore 10.00 in Piazza Cavicchioni dove è previsto il saluto del Sindaco Nico Giberti e l’intervento di Carolina Cagossi dello Spi Cgil di Reggio Emilia.

A Succiso dalle ore 9.30 ritrovo presso la Coop. Valle dei Cavalieri e a seguire si terranno gli interventi del Sindaco Enrico Ferretti, di Roberta Mori, Consigliera della Regione Emilia Romagna e di Salvatore Coda, rappresentante sindacale della Flai Cgil.

Seguirà la sfilata per le vie del paese con la banda musicale di Villaminozzo.