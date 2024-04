Maranello: adolescenti tra musica, danza e video

Mercoledì 1 maggio alle ore 18 al Centro Giovani di Maranello è in programma “Work Clip: evento finale”, evento di chiusura del progetto realizzato nei mesi scorsi che ha visto il coinvolgimento di ragazzi e ragazze. E’ prevista la proiezione del video realizzato al termine dei workshop di musica, danza e videomaking per ragazzi dagli 11 ai 19 anni. A seguire rinfresco e accompagnamento musicale. Work Clip è il progetto del Comune di Maranello realizzato in collaborazione con TILT Associazione Giovanile che ha proposto ad adolescenti e ragazzi un percorso formativo gratuito per l’apprendimento di nuove competenze tecniche sviluppate in un ambiente stimolante e creativo, a contatto con i professionisti delle discipline coinvolte (musica, danza, videomaking).

1 MAGGIO MERCATO IN PIAZZA

Mercoledì 1 maggio dalle ore 7.30 alle 13.30 a Maranello si svolgerà regolarmente il mercato degli ambulanti in Piazza Libertà e in Via Stradi.