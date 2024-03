Noicontrolemafie, oltre 2.000 studenti all’anteprima

Saman, rivoluzione culturale delle donne iraniane e ancora ambiente al centro degli ultimi 5 appuntamenti di Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso dalla Provincia insieme a 28 Comuni reggiani e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Cinque incontri per studenti – ma non solo – che tra il 15 e il 21 marzo chiuderanno questa lunga anteprima in attesa della tradizionale settimana clou, che in questa XIII edizione si terrà dall’8 al 12 aprile.

Complessivamente ben 37 gli incontri programmati tra lo scorso novembre e il prossimo 21 marzo, 20 di quali riservati alle scuole, con il coinvolgimento di oltre 2.000 studenti e un centinaio di docenti di scuole superiori, oltre a 120 alunni dell’istituto comprensivo di Poviglio e Brescello. Quasi il doppio, rispetto alla passata edizione, per quanto riguarda il progetto di pedagogia civica per l’educazione alla legalità e all’antimafia culturale e sociale, coordinato da Rosa Frammartino, che ha preparato i giovani reggiani ad accogliere con crescente consapevolezza le tematiche che saranno al centro della settimana conclusiva di Noicontrolemafie.

Per quanto riguarda i prossimi incontri, si inizia venerdì 15 (ore 21, Centro culturale Biagini) a Rio Saliceto e sabato 16 marzo all’istituto Galvani di Reggio (dalle 10.30 alle 12 nell’aula magna in via della Canalina) con un doppio appuntamento dedicato alla tragica vicenda di Saman Abbas, la giovane di origini pachistane uccisa a Novellara dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. “Scelta di amore e libertà” il tema degli incontri, ai quali parteciperanno i giornalisti della Gazzetta di Reggio Jacopo Della Porta ed Elisa Pederzoli, autori del libro “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana” (a Rio Saliceto previsto il saluto del sindaco Lucio Malavasi).

Martedì 19 marzo a Boretto (ore 21, biblioteca comunale di via Umberto) “Sguardi di genere sull’ambiente: dalla cura alla prevenzione dei reati” con Chiara Stella, comandante del Nucleo Forestale dei carabinieri di Gualtieri, e la giurista ambientale Pinuccia Montanari, coautrice di “Spigolatrici d’ambiente”: condurrà la serata la giornalista del Resto del Carlino, Alessandra Codeluppi.

La rivoluzione al culturale delle donne iraniane

“A testa alta con i capelli al vento” è invece il titolo del doppio appuntamento di mercoledì 20 alle 21 al Multiplo di Cavriago (alla presenza del sindaco Francesca Bedogni) e giovedì mattina al liceo Canossa di Reggio. Protagonista sarà Sara Hejazi, antropologa e giornalista che lavora come ricercatrice al Centro di ricerca della Fondazione Bruno Kessler di Trento, autrice di “Iran, donne e rivolte”.