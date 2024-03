StraBologna Scuole 2024: al via il progetto. Sabato scorso il primo appuntamento

L’attesa è finita: sabato 9 marzo è cominciato il progetto StraBologna Scuole – Grand Prix Emil Banca, organizzato da UISP Bologna con la collaborazione della Polisportiva Pontevecchio, giunto quest’anno alla 17°edizione.

Emil Banca riconferma il suo appoggio come main partner, e alle “vecchie conoscenze” LloydsFarmacia|Benu, Coop Alleanza 3.0. e King si aggiungono Synlab, Capitan Smile, Terme di Castel San Pietro e Radio Bruno.

La manifestazione è dedicata ad alunni/e, insegnanti e genitori delle Scuole Primarie del Comune di Bologna in un’ottica di promozione e condivisione della cultura dello sport nell’ambito della 43° edizione della StraBologna.

Gli alunni, divisi in gruppi in base alla classe che frequentano, si sono cimentati in diverse attività, dal lancio del vortex, al salto in lungo, fino alle staffette, prove di velocità e lanci sperimentali di martello e giavellotto.

Una mattina, quindi, all’insegna dello sport in tutte le sue forme: grande l’entusiasmo dei piccoli partecipanti e dei loro insegnanti, coinvolti dall’atmosfera sportiva e ludica, la partecipazione infatti è stata molto numerosa, oltre 400 bambini, nonostante il meteo incerto.

Terminate le attività, sono state premiate le tre squadre più veloci, per ogni classe presente, nelle staffette competitive. La partecipazione all’evento permette agli istituti coinvolti di guadagnare un punteggio che, sommato a quello ottenuto grazie alla partecipazione alla StraBologna, permetterà ai primi otto istituti classificati di ricevere un premio in denaro offerto da Emil Banca per l’acquisto di materiale didattico-sportivo.

Inoltre, i tre bambini e le tre bambine, per ogni classe, più veloci nella corsa di velocità con le fotocellule sui 20 metri lanciati, si sono guadagnati la qualificazione alla finalissima, la StraBologna Sprint, in programma sabato 11 maggio in Piazza Maggiore.

La giornata è stata accompagnata dall’animazione artistica e musicale diretta da Sound Management Corporation e dalle mascotte del Parco Acquatico La Quiete.

Alla giornata ha presenziato anche l’Assessora dello sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi, manifestando vicinanza all’organizzazione e appoggio al progetto.

La seconda giornata della StraBologna Scuole è in programma sabato 16 marzo, mentre la StraBologna 2024 riempirà le strade della nostra città domenica 12 maggio: vi aspettiamo!