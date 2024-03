Parco del legno Reggio Emilia: al via i tavoli tematici del laboratorio di cittadinanza per co-progettare attività sull’area

Ripartono i tavoli tematici di co-progettazione del Laboratorio di cittadinanza dedicato al Parco del legno, per immaginare insieme ai cittadini innovativi utilizzi dell’area verde e spazi creativi che la restituiscano al quartiere e alla città. Nel mese di marzo sono in programma tre appuntamenti dedicati ad educazione, ambiente e salute, animazione e cura del quartiere: è possibile partecipare a uno o più tavoli. Obiettivo del percorso di co-progettazione è approdare a un Accordo di cittadinanza per la gestione e animazione del parco: le proposte progettuali emerse dai tavoli verranno presentate in un incontro di restituzione che si terrà giovedì 4 aprile.

Questi i prossimi appuntamenti:

giovedì 14 marzo (ore 17.30), presso la sede di Legambiente Reggio Emilia (via Mazzacurati 11), Tavolo ambiente e salute: un gruppo di lavoro dedicato alla programmazione di incontri e workshop per promuovere uno stile di vita sostenibile, di educazione all’ecologia e al contrasto al cambiamento climatico, con la presentazione di libri e incontri tematici rivolti a cittadini di tutte le età. All’interno del tavolo saranno inoltre valutate attività legate allo sport e alla mobilità lenta con visite botaniche, camminate, biciclettate e altre attività volte a riscoprire gli spazi del parco.

giovedì 21 marzo (ore 16.30) presso il Nido d’Infanzia Rodari, Tavolo Educazione dedicato ai cittadini e alle scuole del quartiere per la realizzazione di progetti relativi all’educazione e alla didattica in natura che usufruiscano degli spazi del parco. Obiettivi del tavolo saranno l’organizzazione di iniziative culturali e di animazione rivolte alla fascia d’età dell’infanzia, oltre che immaginare progettualità dedicate ai bambini che coinvolgano le scuole del quartiere per esplorare il parco e vivere la natura secondo i cicli delle stagioni.

lunedì 25 marzo (ore 17.30) presso il vivaio di Fiori Ribelli, Tavolo quartiere cura e animazione. Partendo dal successo dell’iniziativa “Silvano Urbano” che lo scorso autunno ha restituito ai reggiani la fruibilità del parco, questo tavolo si occuperà di consolidare la rete di stakeholder del quartiere attraverso la programmazione di iniziative culturali e di animazione rivolte a tutte le fasce d’età, oltre che di piccole azioni continuative che facciano da presidio e incentivino la fruizione e la cura del parco.

LO SPAZIO – Il Parco del Legno è un’area di 10.000 metri quadrati in via Cecati, a forte valenza pubblica e ambientale, interposta fra il Cimitero monumentale, il centro storico ed il quartiere Gattaglio. Ad inaugurare quella che allora era pensata come una “nuova serra” comunale fu nel 1964 l’allora sindaco Renzo Bonazzi: a volerla fu in particolare Paride Allegri, responsabile del verde pubblico dal 1958 al 1978, che riuscì ad ottenere dal proprietario la terra che serviva al Municipio. La serra fu poi smantellata negli anni Novanta: nel 2001 una porzione dell’area prima destinata alla serra comunale, grazie ad un bando di riqualificazione promosso da Nidi e Scuole dell’Infanzia Istituzione del Comune di Reggio, con l’intervento dell’architetto Tullio Zini, diventò la nuova sede del Nido d’Infanzia Gianni Rodari, il cui progetto architettonico aveva l’obiettivo di preservare alcune caratteristiche della serra comunale. Il Laboratorio di cittadinanza ha visto la luce nel 2022 per tradurre le istanze dei cittadini in progetti concreti. A Gennaio 2023, è stato firmato un accordo che a fronte di opere di cura, pulizia e apertura dell’intera area verde, forniva un uso temporaneo gratuito di una porzione di parco alla società floro-vivaistica “Fiori Ribelli”.