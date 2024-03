Lapam sul click day: “Rivedere il sistema e le modalità, necessario un aggiornamento della piattaforma”

«Uno strumento non all’altezza delle aspettative e non in grado di essere davvero al servizio delle imprese». Lapam Confartigianato sottolinea le problematiche legate alla piattaforma informatica per l’accesso al Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, che nei primi giorni di marzo è andato in blocco impedendo la possibilità di inserire le domande e utilizzare la misura introdotta dal Ministero delle risorse agricole e sovranità alimentare. Alla vigilia della nuova data di riapertura della piattaforma, prevista per martedì 12 marzo, l’associazione pone nuovamente l’attenzione sullo strumento.

«Le imprese attendevano da due anni ormai che i 76 milioni di euro stanziati venissero resi disponibili – concludono dall’associazione – e come Lapam Confartigianato, nel frattempo, avevamo preparato e assistito le imprese che avrebbero dovuto accedere all’incentivo. Lo sportello, gestito da Invitalia, aperto senza preventiva assistenza, da subito non ha funzionato, deludendo le attese. È necessario, dunque, aggiornare i sistemi tecnologici per evitare ulteriori disguidi in futuro o, meglio ancora, superare la modalità del click day, che consideriamo anche poco meritocratica».