Primavera 1Tim: Sassuolo – Atalanta 0-1

Vince l’Atalanta al Ricci, decide il gol di Vavassori poco dopo la mezzora del primo tempo. Avvio di gara molto tattico, difese attente e ritmi non elevatissimi. Con il passare dei minuti il Sassuolo cerca di guadagnare campo e di prendere in mano il pallino del gioco ma l’Atalanta regge il confronto.

L’equilibrio in campo si rompe al 31’ con il vantaggio degli ospiti, il gol, che risulterà decisivo, è di Vavassori che entra in area dalla sinistra e con un destro preciso manda la palla ad infilarsi in rete sul palo lontano. Accenno di reazione dei neroverdi ma è ancora l’Atalanta ad andare vicinissima al gol con Colombo, il suo destro dall’altezza del dischetto centra in pieno la traversa, la palla rimbalza sulla linea di porta prima che la difesa neroverde liberi l’area.

Il primo tempo finisce con gli orobici avanti 1-0. La seconda frazione è molto più combattuta e si apre con un’altra palla gol per l’Atalanta: al 50’ imbucata per Vavassori che a tu per tu con Theiner calcia a colpo sicuro, grande intervento del portiere neroverde che respinge, sulla ribattuta tap in dello stesso Vavassori che centra il palo. Il pericolo scampato ricarica i neroverdi che iniziano a spingere alla ricerca del pareggio. Al 55’ destro insidioso da fuori area di Leone, una deviazione di Comi manda la palla in angolo, al 63’ risponde Colombo dai venti metri, palla sul fondo. Sassuolo in forcing. Al 66’ ci prova Kevin Bruno, gran respinta di Pardel poi Russo tenta l’acrobazia, palla alta sopra la traversa, al 73’ grande intervento di Pardel sul sinistro di Di Bitonto da dentro l’area. Il finale è acceso, i ragazzi di Bigica ci provano fino all’ultimo ma il risultato non cambia più.