Castelnovo Monti: dopo il pronto soccorso dà in escandescenze, denunciato

Trasportato al pronto soccorso a seguito di una caduta accidentale in bicicletta l’uomo, un 54enne, in stato di alterazione psicofisica probabilmente conseguente all’uso smodato di bevande alcoliche, considerato che una volta dimesso non aveva mezzi propri per tornare a casa (nonostante fosse stato rassicurato dal personale sanitario che avrebbe potuto far rientro in abitazione a mezzo del servizio ospedaliero), lui ha dato in escandescenze scaraventando a terra cestini dell’immondizia, dispenser e cartellonistica in genere, cercando di aggredire il personale sanitario, costretto a ripararsi in altri locali e a dover interrompere momentaneamente il servizio.

Per questi motivi, con le accuse di interruzione di servizio pubblico e ubriachezza, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Castelnovo Monti hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia l’uomo abitante in un comune dell’appennino reggiano.

È accaduto la notte del 29 febbraio scorso, quando i sanitari dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti hanno contattato i carabinieri per segnalare la presenza di una persona all’interno dei locali del pronto soccorso che dava in escandescenze, turbando e interrompendo il loro servizio. Giunti sul posto i militari apprendevano dai testimoni presenti che un paziente era andato in escandescenze all’interno della sala d’attesa, quindi, identificato il protagonista, acquisivano nei suoi confronti elementi circa la sua presunta responsabilità.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.