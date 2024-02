Vignola, 365 cittadini comunitari possono decidere di votare alle elezioni europee

noStanno arrivando in questi giorni, a casa dei cittadini comunitari, le lettere inviate dal Comune di Vignola in cui si ricordano le modalità per poter votare alle prossime Elezioni europee del 8 e 9 giugno. Si tratta di 365 persone, cittadini dei Paesi che compongono l’Unione europea, che risiedono a Vignola.

Se sceglieranno di votare a Vignola potranno però farlo solo per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Per esercitare questo diritto dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dal Ministero dell’Interno italiano che è possibile scaricare dal sito del Comune di Vignola o dal sito dello stesso Ministero. La domanda dovrà essere presentata entro l’11 marzo 2024 o inviandola tramite e-mail all’indirizzo PEC comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it, o presentandosi di persona presso lo Sportello1 (previo appuntamento al n. tel. 059777550), o spedendola per raccomandata entro la scadenza indicata. La domanda dovrà essere accompagnata da una fotocopia del documento di identità del cittadino, il cui nominativo verrà poi inserito in un’apposita lista. Ai cittadini che avranno presentato la domanda, verrà consegnata una tessera elettorale personale, che consentirà loro di esercitare il diritto di voto presso il seggio indicato nella tessera stessa. In questo modo, come detto, i cittadini comunitari residenti a Vignola potranno votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ma non per quelli spettanti al loro Paese di origine. Vige, infatti, il divieto del cosiddetto “doppio voto”. Per ulteriori informazioni, si può inviare una mail al seguente indirizzo: elettorale@comune.vignola.mo.it