La Festa della Donna 2024, il calendario solierese

Com’è tradizione, si presenta ricco di stimoli e iniziative il programma per la Festa della Donna promosso dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori, nella cornice più ampia dell’Unione Terre d’Argine, in collaborazione con Arci Soliera e il Centro Polivalente di Limidi.

La rassegna prenderà avvio sabato 2 marzo, alle ore 17.30, ad Habitat (via Berlinguer 201) con la scrittrice Silvia Ballestra che presenta il suo romanzo/memoir “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu”, nell’ambito di “Soliera d’Autore”, a cura di Silvia Folin. Finalista al premio Campiello 2023, vincitore del Premio Brancati 2023, il libro è la testimonianza di una vita straordinaria, sempre votata alla lotta contro il fascismo, contro le disuguaglianze, contro la guerra, contro il ruolo a cui la donna era relegata. Il ricordo di Ballestra si intreccia con quello di Joyce (moglie di Emilio Lussu, l’autore di “Un anno sull’altopiano”), offrendo un viaggio attraverso un secolo di storia italiana.

Doppio appuntamento per venerdì 8 marzo: alle ore 10, il social market Il Pane e le Rose di via Serrasina 93 aprirà le sue porte alla Colazione delle Donne, un ritrovo conviviale con le clienti e le volontarie dell’emporio solidale, mentre alle ore 20, ad Habitat, si terrà la tradizionale Cena della Mimosa con un menù dedicato alle donne e, a seguire, la serata danzante con dj Matt, a cura di Arci. Prenotazione obbligatoria entro il 6 marzo, chiamando i numeri 059.567869 o 331.1127140.

Domenica 10 marzo gli appuntamenti saranno tre. Alle 12.30 il Centro Polivalente di Limidi, in via Papotti 18, ospita il Pranzo della Mimosa, con prenotazione obbligatoria entro il 7 marzo chiamando il 349.6376320. A seguire, alle ore 15, va in scena “Alfonsina la corridora”, uno spettacolo di teatro e musica con i Tupamaros e Maria Giulia Campioli. Ingresso gratuito. Alle 17, di nuovo ad Habitat, è in programma un concerto di pianoforte al femminile, un invito alla danza con il duo pianistico Brausi-Davolio. In scaletta musiche di Astor Piazzolla, Rachmaninov, Moscardi e Moskovsky. Al termine sarà offerto un aperitivo, a cura di Arci.

Domenica 24 marzo, alle ore 17, ad Habitat, si potrà assistere a “Non è stato niente. Francesca Viola detta Franca: una piccola storia a lieto fine”, uno spettacolo di e con Barbara Corradini, con l’accompagnamento musicale di Anna Palumbo a tastiera, fisarmonica e percussioni. Ingresso gratuito, in collaborazione con Arci.