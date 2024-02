A Campogalliano importante corso di formazione per i volontari della Croce Rossa

Si è svolto nei giorni scorsi, con grande successo, alla sala La Montagnola di Campogalliano, il primo corso di formazione per volontari sul tema ‘violenza di genere’, promosso e organizzato dal Centro Antiviolenza VivereDonna di Carpi e il comitato di Carpi, Novi e Campogalliano della Croce Rossa italiana, col patrocinio del Comune di Campogalliano.

L’iniziativa incentrata sul principio “Insieme per comprendere e mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere” è stata il primo incontro per comprendere cosa possono fare volontari e istituzioni uniti davanti al tema di drammatica attualità, nei contesti di intervento in emergenza. Si tratta di realizzare e sviluppare una rete necessaria, che unisce istituzioni, centri antiviolenza, forze dell’ordine, personale del 118 e del volontariato per fare sempre di più e mantenere alta l’attenzione su queste tematiche oltre il 25 novembre e l’8 marzo.

Un successo che ha visto la partecipazione di oltre 60 volontarie e volontari, a dimostrazione di quanto questo tema sia sentito, e che ha visto la piena presenza delle istituzioni che non hanno fatto mancare il loro supporto: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Barbara Lori Assessora regionale alle Pari Opportunità e le istituzioni delle Terre D’Argine, la sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni e le tre assessore alle Pari Opportunità di Carpi Tamara Calzolari, di Campogalliano Luisa Zaccarelli e di Novi di Modena Elisa Casarini.

Un ringraziamento particolare ad Elisabetta Brighenti e Maria Silvia Lugli – operatrici campogallianesi del Centro VivereDonna – che assieme a Chiara Dotti e Vita Pisciotta – volontarie della CRI – hanno coordinato in maniera perfetta l’incontro.