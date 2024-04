Giovane arrestato dai carabinieri di Crevalcore, trovato con 2,8 kg tra hashish e ketamina

A Crevalcore i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un’automobilista italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il conducente, 25enne, domiciliato in provincia di Bologna, è stato arrestato durante un controllo stradale che i Carabinieri stavano effettuando per le vie del centro.

Alla vista del giovane che appariva agitato, come se stesse nascondendo qualcosa, i Carabinieri lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di 25 grammi di una sostanza stupefacente del tipo cocaina. A quel punto, i Carabinieri lo hanno accompagnato a casa per continuare le operazioni di ricerca e, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, in particolare, 1,8 kg del tipo hashish e oltre 1 kg del tipo ketamina. Sequestrata la sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Bologna che ha disposto la traduzione del 25enne presso la Casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.