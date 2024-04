Ieri pomeriggio dopo le 17:00 i Vigili del fuoco, insieme al Soccorso Alpino, sono intervenuti in via Fornace in località Pieve del Pino di Sasso Marconi, per soccorrere due persone, disorientate durante una escursione. Sul posto due squadre, una dal distaccamento di Pianoro, la squadra SAF dalla Centrale e anche l’elicottero.