”Le mille e una notte”: il 1 marzo serata a tema alla biblioteca Berselli di Campogalliano

Nell’ambito delle serate a tema curate dall’Università per la Libera età Natalia Ginzburg in collaborazione con la Biblioteca Edmondo Berselli, arrivano a Campogalliano “Le mille e una notte”, antica fiaba orientale nota in tutto il mondo.

Venerdì 1 Marzo, infatti, alle ore 20.30 presso la biblioteca comunale di via Rubiera 1, la famosa raccolta di novelle sarà al centro della narrazione a cura di Simone Maretti.

La bella Shahrazad che, notte dopo notte, allontanava da sé la morte tenendo desta con i suoi racconti straordinari la curiosità di un sovrano misogino, è diventata simbolo della femminilità che trionfa sulla ferocia, della fantasia che rivendica l’amore.

L’ingresso è libero ma, trattandosi di una sala con capienza limitata, è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059/526176 – nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com – biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

