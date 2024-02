Domenica 18 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola “I Bestiolini” di Gek Tessaro

Secondo appuntamento al Troisi di Nonantola con la rassegna Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che invita i bambini a teatro con la “ricetta” del pediatra. Domenica 18 febbraio alle ore 17 è in programma I Bestiolini, dal libro scritto e illustrato da Gek Tessaro, all’insegna di esplorazioni, meraviglie e curiosità.

Dall’omonimo libro edito da Franco Cosimo Panini, prendono vita storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. La narrazione allegra e giocosa, semplice tanto da essere adatta a un pubblico di piccolissimi, e ricca al contempo di spunti di riflessione per i più grandi, racconta argomenti importanti come il rispetto per la natura e di chi la abita, l’osservazione come strumento di conoscenza, l’incontro con le diversità e il riconoscimento del punto di vista dell’altro.

Info e biglietteria

Biglietti: 7 € adulto – 5 € bambino – 4 € secondo bambino e oltre. Biglietto Sciroppo di teatro: 3 €

Orari di biglietteria: martedì e giovedì dalle h16.00 alle h19.00. Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà domenica alle ore 16.00 sino ad inizio spettacolo.

Info e prenotazioni: messaggio Whatsapp al 333 2401798, e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it Tel. 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria. Vendita online: www.vivaticket.com