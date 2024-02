Altro incidente questa mattina sull’Autobrennero: una vittima

Mattinata tragica sulla A22, dove un uomo ha perso la vita in un altro incidente tra due autoarticolati, avvenuto poco prima di mezzogiorno al km 308 in direzione nord in comune di Campogalliano. L’autista del mezzo che ha tamponato è stato estratto dalle lamiere e affidato ai sanitari giunti sul posto, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo per i traumi subiti. Sul posto squadre dei Vigili del fuoco da Modena e autogru, Polizia stradale, 118 ed eliambulanza.