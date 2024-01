Sciroppo di Teatro: domenica 28 gennaio spettacoli a Carpi, Nonantola e Mirandola

Anche nel 2024 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto – al prezzo di 3 euro – per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia.

Domenica 28 gennaio sono tre gli appuntamenti in provincia di Modena, al Teatro Comunale di Carpi alle ore 17 il Teatro Crest con “Giovannin senza parole”. Ci troviamo in un paese dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. Ma un giorno arriva nel paese un giovane che le regole non sa. Viene in questo modo affrontato il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi “errori”, trasformerà l’intero paese. Il lavoro d’attore si mescola al lavoro sul clown, alla manipolazione di oggetti e alla musica dal vivo. Spettacolo adatto dai 5 anni di età.

Info: E-mail: incarpi@comune.carpi.mo.it, Tel./WhatsApp 059 649255

Alle ore 16:30 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola è in scena “Robin Hood” di Armamaxa Teatro. Robin Hood di Sherwood è il fuorilegge per antonomasia, brigante e paladino, “ruba ai ricchi per dare ai poveri”, difensore del popolo sfruttato dai potenti. Raccontare la storia di Robin Hood offre, dunque, l’occasione di porgere ai bambini un messaggio semplice ma di valore universale: le regole vanno rispettate ma quando non sono ‘giuste’ bisogna trovare il coraggio di dire di no e di opporcisi! Con i “modi” di un teatro essenziale e un po’ d’altri tempi, i due attori, come cantastorie, evocano la storia di Robin Hood e del suo compagno Little John e la trasformano, la inventano e ci giocano. Spettacolo adatto dai 5 anni di età.

Info: WhatsApp al numero 333/2455605, tramite e-mail a mirandola@ater.emr.it e telefonando al numero 0535/22455

Al Teatro Troisi di Nonantola l’appuntamento è alle ore 17 con “Seggioline” di Teatro Telaio, si tratta di uno spettacolo basato sulle tecniche del teatro d’attore non verbale e della clownerie ideato da e con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, con la consulenza artistica di Silvano Antonelli.

Con un po’ di fantasia nell’ordine di “Lui” e un po’ di ordine nella fantasia di “Lei”, i due personaggi in scena inizieranno a trasformare le sedie che hanno intorno e a trasformarsi, a scoprire che l’altro non è così lontano da noi. Un viaggio surreale tra due emozioni… anzi tante quante ne possono nascere dall’incontro di due persone che sembrano distanti tra loro ma forse, anche se non lo sanno, hanno bisogno l’una dell’altra. Spettacolo adatto dai 4 anni di età.

Info: Whatsapp al 333 2401798, e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it Tel. 059 896535