A Prignano nasce la carta fedeltà del trekking

A Prignano sulla Secchia nasce la carta fedeltà del trekking, per continuare a promuovere il territorio di Prignano sulla Secchia attraverso camminate lungo i sentieri del Comune e delle zone limitrofe.

Per la proloco di Prignano, che ha ideato la card «si tratta di uno strumento simpatico per fidelizzare i camminatori e incentivarli a visitare il bel territorio naturale di Prignano».

Dal 21 Gennaio verranno consegnate ai partecipanti le card, nominative, sulle quali verranno timbrate le presenze nelle successive camminate, che nel 2024 saranno 23. La card si completa con dieci timbri, cioè dopo aver partecipato ad altrettante camminate e il possessore, con la tessera completata, avrà diritto a un premio fruibile presso gli esercenti convenzionati, come bar, pizzerie e botteghe.

«Il camminatore potrà scegliere dove e come utilizzarlo, fra colazioni, pizze, parmigiano, gelato – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – in base agli accordi in corso fra Proloco e Commercianti di zona. Il format delle uscite rimane invariato: una domenica al mese (tranne agosto) con giri ad anello di circa dieci chilometri adatti a tutti , e un venerdì al mese alle ore 21,00 in notturna, con giri ad anello di circa sette km. Questi ultimi sono denominati “Trekking dello Zodiaco”, perché al termine di ogni serata vengono festeggiati i presenti nati sotto il segno zodiacale del mese.

Con la carta fedeltà si vogliono raggiungere due obiettivi: da un lato, fidelizzare i partecipanti che attraverso le camminate sviluppano nuove aggregazioni e familiarizzano con il territorio; dall’altro, promuovere le attività commerciali della zona».