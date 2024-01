Per grandi e piccini, domenica al Cinema Teatro Comunale di Bomporto la “Sonata per tubi”

Sarà il circo contemporaneo ad aprire il nuovo anno – teatralmente parlando – sul palcoscenico del Cinema Teatro Comunale di Bomporto nell’ambito della Stagione 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Domenica prossima 14 gennaio alle ore 18 va infatti in scena lo spettacolo per grandi e piccini “Sonata per tubi – Arie di musica classica per strumenti inconsueti” della Compagnia Nando e Maila ETS. Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro, ridotto soci Coop 10 euro, solo in biglietteria promozione per due biglietti – adulto + bambino – a 15 euro.

Info biglietti Cinema Teatro Comunale di Bomporto via Verdi 8/A – Tel 059/800776 WhatsApp: 333/2424474 – teatrocomunalebomporto@ater.emr.it

Facebook e Instagram Cinema Teatro Comunale di Bomporto.

Prevendite online sul circuito www.vivaticket.com e nelle rivendite autorizzate Vivaticket (con applicazione diritti prevendita)