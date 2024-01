Primissimo bilancio di fine anno della Polizia Ferroviaria sul territorio bolognese

111.256 persone controllate, 38 arrestati e 882 indagati: è questo il primissimo bilancio di fine anno dei controlli della Polizia ferroviaria sul territorio bolognese. Numerosi anche i sequestri: 63 armi, delle quali una da fuoco, 48 da taglio e 13 improprie, nonché 122 grammi di cannabinoidi, 4 gr. di cocaina e 135 gr. di oppiacei.

Durante l’anno sono state impiegate 4.800 pattuglie in stazione e 714 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 1.150 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 677 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 43 operazioni: 15 “Stazioni Sicure”, finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 13 “Rail Safe Day”, finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 12 “Oro Rosso”, finalizzate al contrasto dei furti di rame e 3 “Action Week”, finalizzate al potenziamento dei controlli, nel trasporto ferroviario di merci pericolose.

In campo internazionale è proseguita l’attività di cooperazione con l’Associazione europea di polizie ferroviarie e dei trasporti RAILPOL, allo scopo di migliorare le tecniche specialistiche e di rafforzare la collaborazione tra i Paesi membri attraverso il reciproco scambio di informazioni, la definizione di comuni strategie operative e la programmazione di azioni di controllo congiunte. La Polizia ferroviaria ha inoltre partecipato alle 4 “Rail Action day” organizzate per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive.

Nell’ambito dei controlli ai trasporti ferroviari di merci pericolose, sono state effettuate 13 verifiche su circa 140 carri ferroviari, italiani e stranieri. 4 le irregolarità riscontrate nel corso delle 3 action week dedicate, che si sono affiancate alle ordinarie attività di controllo, svolte dal personale della Specialità.

Nel 2023 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato, sul territorio bolognese, 431 minori scomparsi.